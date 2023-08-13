ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. На 53-й минуте защитник гостей Лука Джорджевич забил автогол. Мигел Силвейра на 78-й минуте сравнял счет. Вывел вперед армейцев Антон Заболотный, забивший мяч на 89-й минуте. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте преимущество хозяев закрепил Михаил Рядно.