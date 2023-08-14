Турецкий клуб заинтересовался игроком ЦСКА

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний полузащитник провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.