Смолов поделился мнением о будущем Кокорина

«Мы с Кокориным на связи, но так — больше с какими-то оказиями поздравляем друг друга. Что касается «Фиорентины», насколько я знаю, там не такие простые у него отношения были. Я желаю ему там остаться. У Саши есть футбольные качества, и он может там конкурировать, точно да. Пожелаю ему успеха, чтобы не было повреждений и травм, чтобы он смог доказать свою состоятельность», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.