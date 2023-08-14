В ЦСКА исключили трансфер бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном приходе в стан армейцев бывшего полузащитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», — цитирует Брейдо ТАСС.

«Манчестер Юнайтед» летом 2022 года не стал продлевать контакт с Лингардом. В составе «красных дьяволов» полузащитник провёл 232 матча во всех соревнованиях, забил 35 мячей и выполнил 21 результативную передачу.