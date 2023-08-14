Пименов: переезд Захаряна в Испанию может вызвать интерес к РПЛ в Европе

«Надеюсь, что Захарян заиграет в «Реал Сосьедад». Он — лицо РПЛ и «Динамо». Клуб отдал его в Испанию за хорошие деньги. Захарян должен играть там в основном составе, прибавлять — и тогда РПЛ будет снова интересна европейским командам. Радимов сказал, что Арсену будет очень тяжело в Испании. А он там поиграл и знает всё изнутри.



Успех Захаряна зависит от его отношения к тренировочному процессу, от того, что будет у него в голове. Времени на раскачку у него не будет. В Испании ему не дадут времени на адаптацию, как дают иностранцам в РПЛ», — приводит слова Руслана Пиенова «Матч ТВ».