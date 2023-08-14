Салтыков: Осинькин сказал, что после «Локо» мы не расстраиваться должны, а плакать

«Считаю, что во втором тайме имели достаточное количество моментов. Могли забивать — и не один. Хорошо, что получилось забить, но пропустили необязательный гол на последних минутах. Как тренер сказал: «Мы не расстраиваться, а плакать должны». Плюс на последних минутах нам где то концентрации не хватило.



За счёт чего нанесли так много ударов? Мы стараемся играть в атаку всегда. Плюс, может, в обороне получилось сыграть компактнее, что у них было меньше ударов. Как я сказал, мы стараемся всегда играть в атаку и логически ее завершать ударом.



Бенхамин Гарре пока один из лучших игроков сезона? Он просто большой профессионал, хороший человек. Вы всей «внутрянки» не знаете, как он ведет себя. С него можно брать пример. В подготовке, например. У нас, возможно, похожий стиль игры. Он старается играть в атаку, обыгрывать, я стремлюсь делать то же самое. И учиться у таких людей, как он. Некоторые упражнения у него подсматриваю на разминке», — приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».