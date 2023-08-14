Кепа прилетел в Мадрид для завершения перехода в «Реал»
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага станет игроком «Реала», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, футболист находится в Мадриде, и готов к подписанию необходимых бумаг. Ариссабалага будет выступать за «Реал» на правах аренды. Выкуп футболиста не предусмотрен. Кепа вернётся в «Челси» в июне 2024-го года.
Также в материале сообщается, что вратаря хотят представить во вторник, если всё пойдёт по плану.
Тибо Куртуа получил травму крестообразной связки колена на тренировке, из-за чего руководству «Реала» пришлось экстренно искать вратаря на замену.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аррисабалаги в € 18 млн. Срок контракта 28-летнего Кепы с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.
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