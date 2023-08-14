Нападающий ЦСКА Заболотный: матч с «Сочи» не получился

«Матч, если честно, не сильно получился. Есть претензии у тренерского штаба, есть – у самих ребят. То, что могли лучше сыграть… В каких-то моментах провалились. Начало могли лучше сыграть. Соперник показал, что играет в очень хороший футбол. Но матч всё-таки сложился, три очка – нам на пользу. Продолжаем работать дальше», — сказал Заболотоный на видео в телеграм-канале ПФК ЦСКА.