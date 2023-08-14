«Реал» выплатит «Челси» € 1 млн за аренду Аррисабалаги

По информации источника, «Челси» получит € 1 млн. за Аррисабалагу, который перешёл в «Реал» на правах аренды. Вратарь будет выступать в мадридском клубе под 46-м номером. «Реал» подписал контракт с Кепой сроком на один сезон – до июня 2024 года. К тому же в соглашении не предусмотрен дальнейший выкуп контракта.