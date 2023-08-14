Изидор: «Локомотиву» по силам победить и в чемпионате, и в кубке

«У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», — приводит слова Изидора ТАСС.