Изидор: «Локомотиву» по силам победить и в чемпионате, и в кубке
Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о шансах своей команды выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне, отметив свою уверенность в способности железнодорожников стать победителями РПЛ и Кубка России.
«У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», — приводит слова Изидора ТАСС.
После четырёх сыгранных туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице с пятью набранными очками. В следующем матче железнодорожники на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдёт 19 августа, а стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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