Защитник ЦСКА Рядно: на старте сезона нам не хватает обоймы

«ЦСКА на старте сезона не хватает обоймы, потому что многие травмированы. Кто-то скажет, что не хватает трансферов. К нам едут новые игроки — что-то, наверное, будет. Точнее не могу сказать.



Сейчас, наверное, чувствуется, что нужны новые подписания. Молодым игрокам ЦСКА дают шансы — надо их использовать. Чувствую, как растёт уверенность, стараюсь прогрессировать», — сказал Михаил Рядно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.