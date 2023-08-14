Уткин объяснил, почему переход Захаряна в «Реал Сосьедад» — отличный знак

«Переход Захаряна — отличный знак. Ведь что, собственно, произошло? Постараюсь предельно просто. Все дети, которые увлекаются футболом, мечтают играть в Лиге Чемпионов. В наши времена у Захаряна всё равно получилось. Значит, он молодец, и удачи ему», — написал Уткин в своём телеграм-канале.