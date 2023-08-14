Президент «Реала Сосьедад» заявил, что сделка по Захаряну еще не закрыта

«Трансфер Захаряна? Мы всё ещё работаем над этим, я не могу сказать ничего больше. Контракт с ним ещё не согласован. Работа продолжается. Посмотрим, сможем ли мы решить проблемы», — приводит слова Аперрибая Mundo Deportivo.