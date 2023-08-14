Тарханов не исключил повторения драки в матче «Зенита» и «Спартака»

«Большое количество пенальти в первых турах связано и с возросшим уровнем жесткости в игре защитников, и с уровнем арбитров. Если в одних ситуациях фиксируется игра рукой, в других нет… Квалификация судей должна быть высокой, чтобы определить, есть 11-метровый или нет.



Стоит ли игрокам «Спартака» и «Зенита» играть аккуратнее, чтобы игра не закончилась дракой? Судья должен держать всё в своих руках. Если он будет допускать ошибки в одну или другую сторону, то всё может быть. Судья может спровоцировать драку, а может и не спровоцировать», — приводит слова Тарханова «Спорт день за днём».