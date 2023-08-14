Мостовой раскритиковал игру «Локомотива» против «Крыльев Советов»

«Игра «Крыльев» – просто ужас, в хорошем смысле слова. Как они играли, просто красавцы. Очень жаль, что они не выиграли.



«Локомотив» отскочил, забили гол с единственного удара в створ. Один Гарре возил весь «Локомотив», они сыграли просто бездарно. Эта игра должна была завершиться со счетом 3:0 в пользу «Крыльев». Они были на порядок выше, чем «Локомотив», – сказал Мостовой.