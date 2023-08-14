У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта. Хавбек улетит в Испанию, когда договорится («СЭ»)
Переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» затягивается.
По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник все еще находится в Москве.
20-летний россиянин отправится в Испанию, когда «Реал Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта. Испанский клуб должен перевести «Динамо» 12 миллионов евро одним траншем.
Кроме того, Захарян все еще не договорился о сроке контракта с новым клубом. Испанский клуб предлагает соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.
У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта. Хавбек улетит в Испанию, когда договорится («СЭ»)
Щербакова о том, будет ли выступать в новом сезоне: «Я все еще не знаю. Это самый трудный вопрос»
«Локомотив» отскочил, сыграл бездарно, «Крылья» – на порядок лучше. Гарре один всех возил». Мостовой о матче РПЛ