У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта

20-летний россиянин отправится в Испанию, когда «Реал Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта. Испанский клуб должен перевести «Динамо» 12 миллионов евро одним траншем.

Кроме того, Захарян все еще не договорился о сроке контракта с новым клубом. Испанский клуб предлагает соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.