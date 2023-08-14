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У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта. Хавбек улетит в Испанию, когда договорится («СЭ»)

Переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» затягивается.

У Захаряна и «Сосьедада» есть расхождения по сроку контракта
© Sports.ru

По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник все еще находится в Москве.

20-летний россиянин отправится в Испанию, когда «Реал Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта. Испанский клуб должен перевести «Динамо» 12 миллионов евро одним траншем.

Кроме того, Захарян все еще не договорился о сроке контракта с новым клубом. Испанский клуб предлагает соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.