Выяснилось, сколько Малком заработал за четыре года в России

Стало известно, сколько заработал бразильский форвард Малком за время выступлений в санкт-петербургском «Зените». По информации «РБ Спорт», за четыре года в России Малком получил € 20 млн с учётом бонусов.

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За первые три года футболист пополнил карман на € 12 млн без учёта премиальных, а также получил € 500 тысяч в качестве подъёмных.

После заключения нового соглашения Малкому выплатили € 700 тысяч в качестве подъёмных и увеличили размер зарплаты. За последний год в «Зените» заработал € 6 млн.

Напомним, саудовский «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома € 60 млн, а с самим футболистом подписал контракт на три года с зарплатой в размере € 18 млн.