"ПСЖ" может подписать нападающего "Ювентуса" Кьезу

Нападающий сборной Италии и туринского "Ювентуса" Федерико Кьеза может стать игроком французского "ПСЖ". Как сообщает источник, "ПСЖ" заинтересован в трансфере игрока "Ювентуса" Федерико Кьезы. Парижане хотят подписать нападающего в текущее трансферное окно.

Отмечается, что туринцы готовы расстаться со своим футболистом. Однако за его уход они потребуют минимум 60 миллионов евро.

25-летний Федерико Кьеза имеет действующее соглашение с туринским "Ювентусом" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянского игрока в 40 миллионов евро. В прошлом сезоне итальянский футболист принял участие в 33 матчах, в которых ему удалось забить шесть мячей и оформить четыре ассиста.