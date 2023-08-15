Тренер «Торпедо» объяснил, почему променял Италию на Россию

«Сейчас наша цель — построить фундамент и создать профессиональную структуру, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться.



Быть стабильным и успешным клубом — не значит постоянно сорить деньгами на рынке. Это работать и развивать молодых игроков. В «Бирмингеме» и «Суонси», где я работал, была такая же задача. Мне важно быть уверенным в проекте клуба. Если бы я не был уверен в проекте «Торпедо», не ушел бы ради него из «Брешии», — сказал Клотет.