Терехин: Испанский чемпионат подойдет Захаряну

— Думаю, что испанский чемпионат подойдет Захаряну. Если этот трансфер произойдет, то Арсен сделает правильный выбор — команда неплохая, один из сильнейших чемпионатов. Там будут шансы проявить себя, поиграть в еврокубках.



Что касается «Динамо», то это, конечно, потеря. Заменить Захаряна игроком с российским паспортом будет крайне сложно, но есть еще месяц до закрытия трансферного окна, поэтому уверен, что руководство клуба уже присматривается к кандидатам на место Захаряна, — приводит слова Терехина «РБ Спорт».