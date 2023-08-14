Терехин: Испанский чемпионат подойдет Захаряну

Испанский чемпионат подойдет Захаряну, считает Терехин
Испанский чемпионат подойдет полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, заявил бывший футболист «бело голубых» Олег Терехин.
Ранее стало известно, что Захарян в ближайшее время станет игроком «Реал Сосьедад».
— Думаю, что испанский чемпионат подойдет Захаряну. Если этот трансфер произойдет, то Арсен сделает правильный выбор — команда неплохая, один из сильнейших чемпионатов. Там будут шансы проявить себя, поиграть в еврокубках.
Что касается «Динамо», то это, конечно, потеря. Заменить Захаряна игроком с российским паспортом будет крайне сложно, но есть еще месяц до закрытия трансферного окна, поэтому уверен, что руководство клуба уже присматривается к кандидатам на место Захаряна, — приводит слова Терехина «РБ Спорт».
Захарян провел за основную команду «Динамо» 89 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. На счету 20 летнего хавбека семь игр за сборную России.