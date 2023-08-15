Петржела: Малком не вернётся в Европу, там нет таких денег

«Малком – топ-игрок. Я видел, что он забивает нормально, у него крепкая команда. Сыграл ли «Зенит» роль в становлении Малкома как топ-игрока? Да, но я считаю, что парень не вернётся в Европу, особенно в топ-клубы типа «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити». Там нет таких денег, и теперь в красивый футбол будут играть в Саудовской Аравии, а не в Европе», — приводит слова Петржелы «ВсёПроСпорт».