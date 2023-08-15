Хавбек "Сочи" Крамарич заявил, что начал учить русский язык
Словенский футболист "Сочи" Мартин Крамарич рассказал, что начал учить русский язык. Его слова передает Sport24.
"Сочи — отличный город, а Россия — прекрасная страна. Я начал учить русский язык, надеюсь, в ближайшее время буду свободно на нем говорить. Словенский и русский — похожие языки. Какие слова уже выучил? "Спасибо", "как дела", "все хорошо", "как тебя зовут", "я хорошо понимаю" — базовые. Легионеры часто запоминают русский мат? Да, ха-ха! На тренировках и в игре можно это услышать. Знаю одно матерное словечко, но называть его не буду", — сказал Крамарич.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за "Сочи" два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом. Подопечные Дмитрия Хохлова после четырех туров РПЛ набрали три очка и занимают 11 место в турнирной таблице. В ближайшем матче сочинцы на своем поле примут "Ростов". Игра пройдет 19 августа, начало в 20.00 по московскому времени.