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Хавбек "Сочи" Крамарич заявил, что начал учить русский язык

Словенский футболист "Сочи" Мартин Крамарич рассказал, что начал учить русский язык. Его слова передает Sport24.

Хавбек "Сочи" Крамарич заявил, что начал учить русский язык
© РИА Новости

"Сочи — отличный город, а Россия — прекрасная страна. Я начал учить русский язык, надеюсь, в ближайшее время буду свободно на нем говорить. Словенский и русский — похожие языки. Какие слова уже выучил? "Спасибо", "как дела", "все хорошо", "как тебя зовут", "я хорошо понимаю" — базовые. Легионеры часто запоминают русский мат? Да, ха-ха! На тренировках и в игре можно это услышать. Знаю одно матерное словечко, но называть его не буду", — сказал Крамарич.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за "Сочи" два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом. Подопечные Дмитрия Хохлова после четырех туров РПЛ набрали три очка и занимают 11 место в турнирной таблице. В ближайшем матче сочинцы на своем поле примут "Ростов". Игра пройдет 19 августа, начало в 20.00 по московскому времени.

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