Хавбек "Сочи" Крамарич заявил, что начал учить русский язык

"Сочи — отличный город, а Россия — прекрасная страна. Я начал учить русский язык, надеюсь, в ближайшее время буду свободно на нем говорить. Словенский и русский — похожие языки. Какие слова уже выучил? "Спасибо", "как дела", "все хорошо", "как тебя зовут", "я хорошо понимаю" — базовые. Легионеры часто запоминают русский мат? Да, ха-ха! На тренировках и в игре можно это услышать. Знаю одно матерное словечко, но называть его не буду", — сказал Крамарич.