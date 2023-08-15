Слуцкий оскорбил журналиста, задавшего провокационный вопрос Дзюбе

"Я уже так много на эту тему говорил и смотрел, что (Роман) Нагучев рассказывает - если бы за рубежом футболист так поступил, то что с ним сделали бы, что надо говорить в первую очередь о болельщиках, журналисты работают для болельщиков. Конечно, какой-то дебил 19-летний работает для болельщиков, когда бежит за территорию стадиона. Если бы в Голландии подбежал журналист и начал снимать на камеру человека без его разрешения, то его бы забрали, а не говорили бы, что в Голландии такое невозможно", - сказал Слуцкий.