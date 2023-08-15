Тренер Слуцкий оскорбил журналиста, задавшего провокационный вопрос Дзюбе
Бывший главный тренер ЦСКА и казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в эфире You-Tube-канала "Коммент.Шоу" высказался в защиту футболиста московского "Локомотива" Артема Дзюбы, угрожавшего журналисту после матча Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Я уже так много на эту тему говорил и смотрел, что (Роман) Нагучев рассказывает - если бы за рубежом футболист так поступил, то что с ним сделали бы, что надо говорить в первую очередь о болельщиках, журналисты работают для болельщиков. Конечно, какой-то дебил 19-летний работает для болельщиков, когда бежит за территорию стадиона. Если бы в Голландии подбежал журналист и начал снимать на камеру человека без его разрешения, то его бы забрали, а не говорили бы, что в Голландии такое невозможно", - сказал Слуцкий.
12 августа после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" (1:1) журналист попытался задать вопрос Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания. Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.