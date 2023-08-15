Роналду отреагировал на свой первый трофей в Саудовской Аравии

«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть трофей. Благодарю всех, кто был причастен к нашему успеху. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда оказывали мне поддержку. Наши болельщики потрясающе поддерживали команду. Это их заслуга тоже», — написал Роналду в одной из социальных сетей.