Клубы суммарно заплатили за переходы Неймара 400 миллионов евро

Бразилец Неймар стал футболистом, за которого в совокупности заплатили больше всего денег в мировом футболе. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб "Аль-Хиляль" 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн. В 2017 году "Пари Сен-Жермен" потратили на футболиста €222 млн. До этого "Барселона" приобрела его у "Сантоса" за €88 млн. Таким образом, суммарно клубы потратили на Неймара €400 млн в течение всей его карьеры.

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Благодаря переходу в "Аль-Хиляль" футболист обновил свою суммарную стоимость и установил мировой рекорд. Он опередил Ромелу Лукаку из "Челси", за которого заплатили суммарно €333,36 млн. В тройку лидеров также входит Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – €247 млн. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета "ПСЖ", в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции.