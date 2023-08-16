Смолов заявил об улучшении работы судей в новом сезоне РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов заявил об улучшении работы судей в стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
«По первым турам, как мне кажется, судейство изменилось. Дело даже не в скандалах, а в том, что арбитры стали меньше свистеть и разрешать больше борьбы. Это лучше. Теперь в матче нет пауз и футбол становится более цельным. Чем более динамичная игра, тем быстрее команды будут уставать. А в этом случае будет больше свободных зон, опасных моментов и забитых мячей», — приводит слова Смолова «Чемпионат».
«Динамо» в стартовых турах Российской Премьер-Лиги набрало 7 очков и располагается на на седьмом месте в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч состоится 19 августа и начнётся в 15:00 мск.