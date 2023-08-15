Агент Изидора прокомментировал информацию о контракте с «Марселем»

«Изидор согласовал контракт с «Марселем»? Ничего ещё не согласовано», — сказал Лакруа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой .

Форвард Вильсон Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. Железнодорожники заплатили за футболиста € 3,5 млн. За это время француз принял участие в 42 встречах, в которых смог забить 19 мячей и отдать две результативные передачи.