Агент Клаудиньо сообщил, что ведет консультации по будущему бразильца в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, рассказал, что ведёт консультации по будущему своего клиента с другими клубами.

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«Уход Клаудиньо из «Зенита»? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему», — приводит слова Гарсии Metaratings.

26-летний Клаудиньо в нынешнем сезоне провел семь матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в € 20 млн. В составе «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.