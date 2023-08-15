Клубы АПЛ жалуются руководству лиги на большие траты «Челси»

Клубы Английской Премьер-Лиги обращаются к руководству чемпионата Англии с жалобами на огромные траты лондонского «Челси» на трансферы. Об этом сообщает The Athletic.

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по информации источника, клубы не верят, что траты «Челси» соответствуют регламенту УЕФА о финансовом фэйр-плей. Среди команд АПЛ растёт недоверие к лондонцам.

За последние три трансферных окна «Челси» в общей сложности потратил на приобретения футболистов более € 1 млрд. Вчера, 14 августа, лондонцы оформили рекордную покупку в истории АПЛ, приобретя полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона» за € 133 млн.