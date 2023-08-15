Газзаев рассказал, что Захаряну не простят в Испании

«Конечно, Захарян — потеря для «Динамо».



Это большой вызов для него. Арсену надо 24 часа в сутки думать о футболе! В 20 лет попасть в один из сильнейших европейских чемпионатов — уже хорошо. Но этот шанс можно быстро разбазарить. Парню нужно понять, что никто ему вальяжности там не простит. В каждом матче, на каждой тренировке надо выкладываться на 100-150 процентов», — сказал Газзаев.