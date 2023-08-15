Газзаев рассказал, что Захаряну не простят в Испании
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что полузащитнику Арсену Захаряну нужно все своим мысли посвящать футболу, чтобы закрепиться в Испании. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Конечно, Захарян — потеря для «Динамо».
Это большой вызов для него. Арсену надо 24 часа в сутки думать о футболе! В 20 лет попасть в один из сильнейших европейских чемпионатов — уже хорошо. Но этот шанс можно быстро разбазарить. Парню нужно понять, что никто ему вальяжности там не простит. В каждом матче, на каждой тренировке надо выкладываться на 100-150 процентов», — сказал Газзаев.
В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по переходу Захаряна. В клубах подтвердили переговоры по транфсеру игрока.
Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Также интерес к полузащитнику проявляли сразу несколько клубов чемпионата Голландии.