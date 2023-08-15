Экс-футболист «Спартака» заявил, что игрок «Зенита» стал нервным

«Это началось еще в товарищеских матчах перед сезоном. Эта нервозность у него действительно есть. Именно в этом году. Причем раньше в столь ярко выраженной форме этого не было. Это случилось именно сейчас.



Стал немного нервным. И соперники этим начали пользоваться», — сказал Мор.