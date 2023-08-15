Экс-футболист «Спартака» заявил, что игрок «Зенита» стал нервным

Экс-игрок "Спартака" Мор назвал нервным Клаудиньо из "Зенита"
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о психологическом состоянии полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо. Его слова передает «Матч ТВ».
«Это началось еще в товарищеских матчах перед сезоном. Эта нервозность у него действительно есть. Именно в этом году. Причем раньше в столь ярко выраженной форме этого не было. Это случилось именно сейчас.
Стал немного нервным. И соперники этим начали пользоваться», — сказал Мор.
Клаудиньо в текущем сезоне провел все четыре игры за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. Контракт с бразильским полузащитником рассчитан до лета 2027 года. В 2023 году Клаудиньо вместе со своим бывшим партнером по команде Малкомом получил российское гражданство.
Сине-бело-голубые в текущем сезоне одержали две победы в четырех матчах РПЛ. Команда идет на шестом месте. После четырех туров РПЛ первое место занимает «Краснодар» (12 очков).
20 августа «Спартак» примет «Зенит» в Москве в рамках пятого тура РПЛ.