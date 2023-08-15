Журавель высказался о Слуцком, назвавшем журналиста «дебилом»

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного.



Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение (говоря о ситуации, Слуцкий сказал: «Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно», – Sports.ru). Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.



Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели – чтобы напомнить.



P.S. Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», – написал комментатор «Матч ТВ».