Эксперт Созин раскритиковал Слуцкого

«Слуцкий меня удивил. Называть журналиста дебилом – это ненормально. Вопрос у парня Дзюбе был нормальный. Меня ответ на него тоже интересует, тем более высказывание Шалимова, легенды нашего футбола, я слышал. Никакого неуважения в вопросе не было, никакого хамства.



Но мне интересно другое: Слуцкий же в последнее время сам стал брать интервью. Он по сути выступает в роли корреспондента, задаёт вопросы. И эти вопросы не всегда могут нравиться спикерам. Как бы он себя повёл, если бы за его вопросы, например, Романцеву, его назвали бы «дебилом»? Наверное, попытался бы оправдаться. А здесь он даже не попытался разобраться в ситуации, а слепо стал защищать своего партнёра по шоу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».