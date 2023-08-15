Экс-игрок «Спартака» рассказал, что нужно сделать с Дзюбой после скандала

«Нам известны все его ошибки прошлого, примеры не самого красивого поведения. Но в то же время он принес огромную пользу нашему футболу, мы должны учитывать заслуги человека.



Поэтому необходимо оставить его в покое, дать заниматься любимым делом. Для нашего футбола это будет только плюсом. Не забывайте, что все подобные ситуации рикошетом бьют по его близким, это неправильно», — сказал Кавазашвили.