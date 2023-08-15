Экс-игрок «Спартака» рассказал, что нужно сделать с Дзюбой после скандала

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе нужно дать заниматься любимым делом. Его слова передает РИА Новости.
«Нам известны все его ошибки прошлого, примеры не самого красивого поведения. Но в то же время он принес огромную пользу нашему футболу, мы должны учитывать заслуги человека.
Поэтому необходимо оставить его в покое, дать заниматься любимым делом. Для нашего футбола это будет только плюсом. Не забывайте, что все подобные ситуации рикошетом бьют по его близким, это неправильно», — сказал Кавазашвили.
После матча против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания. Игрок вызван на заседание КДК РФС.
12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал.