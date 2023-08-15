Экс-тренер «Спартака» рассказал, что ждет Захаряна в Испании

«Футболист выйдет на новый уровень и будет прогрессировать. Сможет ли он выйти на уровень Давида Силвы? Пока он точно его не заменит. Нужно пройти этап адаптации и начать учить испанский язык. В этих странах долго ждать не будут, когда ты начнешь говорить на их родном языке. Со временем, в будущем Захарян может дорасти до его уровня», — сказал Чернышов.