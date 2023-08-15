Экс-тренер «Спартака» рассказал, что ждет Захаряна в Испании

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что полузащитник Арсен Захарян сможет дорасти до уровня Давила Силвы, перейдя в «Реал Сосьедад». Его слова передает Legalbet.
«Футболист выйдет на новый уровень и будет прогрессировать. Сможет ли он выйти на уровень Давида Силвы? Пока он точно его не заменит. Нужно пройти этап адаптации и начать учить испанский язык. В этих странах долго ждать не будут, когда ты начнешь говорить на их родном языке. Со временем, в будущем Захарян может дорасти до его уровня», — сказал Чернышов.
В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по переходу Захаряна. В клубах подтвердили переговоры по трансферу игрока.
Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.
В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись голом и результативной передачей.