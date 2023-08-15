Ташуев: слагаемых для неудач в «Ахмате» оказалось намного больше, чем для удач
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал о своей отставке из «Ахмата». Сегодня, 15 августа, 64-летний специалист покинул грозненскую команду.
«Вчера у нас был матч с «Пари НН». Задача была выигрывать и набирать очки. Затем был бы домашний матч. Надо было подниматься выше, на те позиции, где мы завершили прошлый сезон. Мы оказались заложниками ситуации – ниже пятого места падать было уже нельзя.
Понятно, что руководство «Ахмата» не довольно результатами. Хотя причин такого результата было много: период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, но слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач», - цитирует Ташуева «Чемпионат».
Специалист подчеркнул, что разговор об расставании прошёл максимально толерантно и доброжелательно.
Напомним, Сергей Ташуев в разное время тренировал «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют», «Анжи», «Кубань», «Чайку» и солигорский «Шахтёр».