Ташуев: слагаемых для неудач в «Ахмате» оказалось намного больше, чем для удач

«Вчера у нас был матч с «Пари НН». Задача была выигрывать и набирать очки. Затем был бы домашний матч. Надо было подниматься выше, на те позиции, где мы завершили прошлый сезон. Мы оказались заложниками ситуации – ниже пятого места падать было уже нельзя.



Понятно, что руководство «Ахмата» не довольно результатами. Хотя причин такого результата было много: период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, но слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач», - цитирует Ташуева «Чемпионат».