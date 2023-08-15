Чалов: Фернандес остается легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»

«Марио Фернандес — классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.