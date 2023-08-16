В "Динамо" сообщили, что Захарян готовится с командой к игре против ЦСКА

"Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, "Динамо", как вы знаете, официально не объявляло о переходе. При этом отметим, что условия трансфера между "Динамо" и испанским клубом "Реал Сосьедад" полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон", - говорится в заявлении.