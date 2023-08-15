Журналист рассказал, какой клуб должен был возглавить Карпин

Журналист Андрей Панков рассказал о том, какой российский специалист мог возглавить «Спартак» .

« Карпин должен был стать главным тренером красно-белых перед началом прошлого сезона. Бывший глава РПЛ Хачатурянц, который был близок к назначению на пост президента красно-белых, согласовал с «Лукойлом» отставку Абаскаля . Карпин согласился уйти из «Ростова», — отметил Панков в интервью YouTube-каналу Глеб Глеба Чернявского .

Валерий Карпин трудится в «Ростове» с 2017 года, в сборной России — с 2021 года. Наивысшим достижением Карпина с донским клубом является четвёртое место в сезоне-2022/2023. «Спартак» же под руководством Гильермо Абаскаля завоевал бронзовые медали в минувшем розыгрыше чемпионата России.