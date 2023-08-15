«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом»

Санкт-петербургский «Зенит» анонсировал товарищеский матч с иранским «Сепаханом». Соответствующая информация появилась на официальном сайте сине-бело-голубых.
Матч запланирован на 7 сентября и пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
17 февраля «Зенит» проиграл «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче, который прошёл в Иране. Это была первая очная встреча двух команд.
Зимой генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев и президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о взаимопонимании между двумя клубами. Первое соглашение о партнёрстве было подписано 10 апреля 2021 года.
С 23 по 28 мая 25 представителей футбольного клуба «Сепахан» стали участниками теоретических онлайн-семинаров, прошедших на базе Центра повышения квалификации тренеров.