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«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским «Сепаханом»

Санкт-петербургский «Зенит» анонсировал товарищеский матч с иранским «Сепаханом». Соответствующая информация появилась на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом»
© Betassist

Матч запланирован на 7 сентября и пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

17 февраля «Зенит» проиграл «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче, который прошёл в Иране. Это была первая очная встреча двух команд.

Зимой генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев и президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о взаимопонимании между двумя клубами. Первое соглашение о партнёрстве было подписано 10 апреля 2021 года.

С 23 по 28 мая 25 представителей футбольного клуба «Сепахан» стали участниками теоретических онлайн-семинаров, прошедших на базе Центра повышения квалификации тренеров.