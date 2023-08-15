Акинфеев признался, кто был его кумиром во вратарском мастерстве

«В моей комнате была знаменитая дверь. Там не было никаких плакатов с музыкальными исполнителями — только футбольные наклейки. Моим кумиром во вратарском мастерстве был Черчесов», — передаёт слова Игоря Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.