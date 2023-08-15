Карпин прокомментировал слухи о том, что он мог возглавить «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал бредом информацию о том, что в 2022 году он мог возглавить московский клуб после ухода Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

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— Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было, — приводит слова Карпина Sport24.

— То есть вы не собирались покидать «Ростов»?

— Я же только что вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании.

— Журналист «Чемпионата» Андрей Панков утверждает, что готов отдать голову за достоверность этой информации.