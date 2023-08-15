Радимов назвал разочаровавших его футболистов

«Кто разочаровал?



3. Зиньковский, Умяров, Хлусевич. Оцениваем всю тройку, которая одновременно вышла на замену. Все трое провалили игру и позволили «Уралу» отыграться и выйти вперед. Так нельзя выходить на замену, это непозволительно по отношению к партнерам по команде, лучше уж вообще не выходить и сказать об этом тренеру. Для чемпионства «Спартаку» нужно не допускать таких эпизодов.



2. Марсело Алвес. Просто поражаюсь игроку, который в сложном матче, зная что у него уже есть желтая, на первой же минуте второго тайма решает врезать сопернику и оставить команду вдесятером.



1. Дзюба и его ответ журналисту. Рядом дети, ты знаешь что тебя снимают, ну так не нельзя, Артем! Это не шоу со Слуцким на YouTube, это жизнь, и нужно отдавать отчет сказанному, принимать во внимание последствия", — написал Радимов в своём телеграм-канале.