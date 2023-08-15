Игнатьев осудил решение «Ахмата» уволить Ташуева
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, что не поддерживает отставку Сергея Ташуева из «Ахмата».
«Ахмат» объявил об увольнении Ташуева сегодня, 15 августа. Под руководством специалиста команда провела лишь 6 матчей во всех турнирах, в которых одержала одну победу и потерпела 5 поражений.
– Нет результата, а первым страдает всегда тренер. Вот Ташуев и стал той расправой за неуспешные результаты команды.
Руководство сравнило результаты прошлого сезона и этого. Я осуждаю такое решение. Оно не на что не влияет. Не все понимают, что изменений сложно добиться в ближайшие несколько туров. Надо было подождать. Но не так мало, как 4-5 туров, – считает Игнатьев.
– Так только в России?
– Нет, это вообще мировая такая практика футбольная. Но в России чаще всего убирают тренеров. Если бы были изменения в результативности после таких увольнений, то вопросов бы не было. Но не так это происходит. Я не поддерживаю такие отставки.
– Как можете оценить период Ташуева в «Ахмате»?
– Конечно же, положительный период. «Ахмат» играл качественно. Да и результат был. Вообще качество его работы на лицо. Посмотрите, как играла команда.