Игнатьев осудил решение «Ахмата» уволить Ташуева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, что не поддерживает отставку Сергея Ташуева из «Ахмата».

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«Ахмат» объявил об увольнении Ташуева сегодня, 15 августа. Под руководством специалиста команда провела лишь 6 матчей во всех турнирах, в которых одержала одну победу и потерпела 5 поражений.

– Нет результата, а первым страдает всегда тренер. Вот Ташуев и стал той расправой за неуспешные результаты команды.

Руководство сравнило результаты прошлого сезона и этого. Я осуждаю такое решение. Оно не на что не влияет. Не все понимают, что изменений сложно добиться в ближайшие несколько туров. Надо было подождать. Но не так мало, как 4-5 туров, – считает Игнатьев.

– Так только в России?

– Нет, это вообще мировая такая практика футбольная. Но в России чаще всего убирают тренеров. Если бы были изменения в результативности после таких увольнений, то вопросов бы не было. Но не так это происходит. Я не поддерживаю такие отставки.

– Как можете оценить период Ташуева в «Ахмате»?