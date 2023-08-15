«Арсенал» объявил о переходе вратаря Давида Райи

«Давид — высококлассный вратарь, который играл на высоком уровне в составе «Брентфорда» в Премьер-лиге. С приходом Давида мы привносим качество и глубину в нашу команду, чтобы мы могли выступать на максимально высоком уровне во всех соревнованиях», — прокомментировал переход Райи спортивный директор «Арсенала» Эду.