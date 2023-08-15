«Крылья Советов» отказались продавать Гарре в ПАОК

Самарские « Крылья Советов » отказались продавать Бенхамина Гарре в ПАОК за семь миллионов евро, сообщил Sport24 представитель футболиста Эмилио Чемпион.

Гарре перешел в «Крылья» из аргентинского «Расинга» в январе 2023 года, подписав контракт до конца сезона 2025/26. В нынешнем сезоне футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.