«Крылья Советов» отказались продавать Гарре в ПАОК
Самарские «Крылья Советов» отказались продавать Бенхамина Гарре в ПАОК за семь миллионов евро, сообщил Sport24 представитель футболиста Эмилио Чемпион.
Гарре перешел в «Крылья» из аргентинского «Расинга» в январе 2023 года, подписав контракт до конца сезона 2025/26. В нынешнем сезоне футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
— Да, это правда, что «Крылья Советов» не стали продавать Бенхамина в ПАОК за 7 млн евро, — сказал Чемпион.