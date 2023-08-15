Посетителя ресторана избили за попытку сфотографировать Месси и Бекхэма

Во время ужина нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси со своей семьей и владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом в одном из ресторанов произошел инцидент с избиением посетителей. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, охрана ресторана избила посетителя заведения. Сам потерпевший заявил, что охрана проявила агрессию из-за того, что заподозрила посетителя в желании сфотографировать Месси и Бекхэма. По его словам, его сначала оттолкнули, а затем избили. Месси и его семью вывели из помещения через черный ход.

«Они набросились на нас, они выгнали меня и ударили по лицу. Только из-за попытки сфотографироваться со своей семьей, а не с Бекхэмом или Месси», - заявил пострадавший.

За пять матчей в составе «Интера Майами» аргентинец отметился восемью забитыми мячами. Это позволило ему подняться на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Месси перешел в американский клуб этим летом. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.