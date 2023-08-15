Источник: «Ахмат» может назначить Юрана на пост главного тренера

Грозненский «Ахмат» рассматривает кандидатуру главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана на пост наставника клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

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«Юран входит в шорт лист «Ахмата». Клуб готов заплатить компенсацию «Пари НН», прописанную в контракте с тренером», – сказал источник.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева.

После четырёх сыгранных матчей «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. У «Пари НН», которым руководит Юран, на один заработанный балл больше и 10-я строчка в турнирной таблице чемпионата России.