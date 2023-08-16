Адиев не возглавит «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев не перейдет на аналогичный пост в «Ахмат», сообщает «Матч ТВ».

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Ранее стало известно, что специалисту было предложено возглавить грозненский клуб с возможностью совмещения работы в сборной Казахстана.

«До конца года не рассматриваю вопрос совмещения, сосредоточен на работе в сборной Казахстана и решении задач в квалификации чемпионата Европы», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Адиев был ассистентом Игоря Шалимова, Игоря Ледяхова и Михаила Галактионова в «Ахмате». С апреля 2022 года 46-летний специалист возглавляет сборную Казахстана.

Вчера «Ахмат» отправил в отставку с поста главного тренера Сергея Ташуева. 14 августа грозненский клуб проиграл «Пари НН» (0:2) в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Это поражение стало для «Ахмата» третьим в четырех матчах чемпионата России. В таблице грозненский клуб идет на 11-м месте с 3 очками.