В «Пари НН» прокомментировали слухи об интересе к Юрану со стороны «Ахмата»

Генеральный директор «ПАРИ НН» Давид Мелик Гусейнов заявил о полном доверии Сергею Юрану на фоне информации об интересе к тренеру со стороны грозненского «Ахмата».

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Во вторник «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, команду к матчу пятого тура МИР РПЛ с «Оренбургом» готовит старший тренер молодежной команды Иса Байтиев. Как ранее заявил «Матч ТВ» источник, Юран входит в шорт лист грозненцев, которые даже готовы выплатить «ПАРИ НН» необходимую компенсацию за российского специалиста.

— У нас полное доверие Сергею Юрану. Мы показали уверенный и хороший старт вначале сезона и не планируем расставаться с главным тренером команды, — сказал Гусейнов Metaratings.ru.